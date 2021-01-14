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Дерматолог рассказала, как защитить нос от обморожения

Анна Назайкина
16:14 14.01.2021
Также эксперт рекомендовала людям, носящим очки, перейти с металлической оправы на пластиковую.
Дерматолог рассказала, как защитить нос от обморожения
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Врач дерматолог-косметолог Дарья Баскакова в разговоре со «Звездой» рассказала, как защитить нос от обморожения. По словам специалиста, следует использовать защитный крем. Также эксперт рекомендовала людям, носящим очки, перейти с металлической оправы на пластиковую.

«В редких случаях после достаточно сильного обморожения могут оставаться участки кожи, которые будут склонны к гиперемии, к покраснению, когда выходишь на холод или попадаешь в баню. Покраснения могут даже быть асимметричными, то есть левую щечку там обморозили. С этой же стороны будет такой очаг, более склонный к покраснениям. Это не сказать что катастрофа, но такие умеренные последствия могут быть», - объяснила специалист.

Также Баскакова рассказала, что зачастую жители Крайнего Севера для борьбы с обморожением кожи лица используют барсучий, олений, моржовый и китовый жиры. Они могут являться хорошей альтернативой питательному крему.

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