Бывший член администрации Рейгана назвал импичмент Трампа воплощением ненависти

Американский экономист, политический обозреватель Пол Крейг Робертс в разговоре со «Звездой» заявил, что импичмент действующему президенту США Дональду Трампу не имеет никакого смысла и является проявлением ненависти. Также бывший помощник по экономической политике в администрации Рональда Рейгана добавил, что половина американского населения в связи с последними событиями больше не доверяет государству.

«Это в действительности не импичмент. Это воплощение ненависти. Цель импичмента - убрать человека с поста, но Трампа уже исключили по результатам выборов. Объявить импичмент человеку, который уже снят с должности, уже не имеет никакого смысла... Это проявление ненависти и попытка еще сильнее очернить Трампа, сделать его единственным человеком, которого палата представителей дважды подвергла импичменту. Оно подливает масла в огонь и еще сильнее вызывает разделение населения страны», - заявил экономист.

Также, по словам политического обозревателя, произошел раскол общества США. По мнению Робертса, половина американского населения потеряла веру в государство.

«Население страны разделено. Люди, которые чувствуют, что выборы украли, что это все нацелено на то, чтобы скрыть факты мошенничества на выборах, потеряли веру во все государственно-правовые учреждения. Что за страной будут США, если половина населения не верит государству? Демократы, которые решили очернить имя президента, который говорил от лица обычных людей, поступили глупо и эгоистично. Это просто катастрофа. Демократы и истеблишмент пожалеют об этом», - считает эксперт.

Ранее палата представителей конгресса США утвердила резолюцию об импичменте Трампа. В документе одна статья обвинения - подстрекательство к мятежу. За вынесение вотума недоверия проголосовали 232 конгрессмена, 197 высказались против. Теперь вопрос предстоит рассмотреть сенату. Таким образом, Трамп стал первым в истории страны президентом, дважды подвергнутым импичменту. Впервые отстранить Трампа от должности демократы попытались в 2019 году.