Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Бывший член администрации Рейгана назвал импичмент Трампа воплощением ненависти

Анна Назайкина
14:45 14.01.2021
Трамп стал первым в истории страны президентом, дважды подвергнутым импичменту.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Michael Reynolds, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Читайте нас на:

Американский экономист, политический обозреватель Пол Крейг Робертс в разговоре со «Звездой» заявил, что импичмент действующему президенту США Дональду Трампу не имеет никакого смысла и является проявлением ненависти. Также бывший помощник по экономической политике в администрации Рональда Рейгана добавил, что половина американского населения в связи с последними событиями больше не доверяет государству.  

«Это в действительности не импичмент. Это воплощение ненависти. Цель импичмента - убрать человека с поста, но Трампа уже исключили по результатам выборов. Объявить импичмент человеку, который уже снят с должности, уже не имеет никакого смысла... Это проявление ненависти и попытка еще сильнее очернить Трампа, сделать его единственным человеком, которого палата представителей дважды подвергла импичменту. Оно подливает масла в огонь и еще сильнее вызывает разделение населения страны», - заявил экономист.

Также, по словам политического обозревателя, произошел раскол общества США. По мнению Робертса, половина американского населения потеряла веру в государство.

«Население страны разделено. Люди, которые чувствуют, что выборы украли, что это все нацелено на то, чтобы скрыть факты мошенничества на выборах, потеряли веру во все государственно-правовые учреждения. Что за страной будут США, если половина населения не верит государству? Демократы, которые решили очернить имя президента, который говорил от лица обычных людей, поступили глупо и эгоистично. Это просто катастрофа. Демократы и истеблишмент пожалеют об этом», - считает эксперт.

Ранее палата представителей конгресса США утвердила резолюцию об импичменте Трампа. В документе одна статья обвинения - подстрекательство к мятежу. За вынесение вотума недоверия проголосовали 232 конгрессмена, 197 высказались против. Теперь вопрос предстоит рассмотреть сенату. Таким образом, Трамп стал первым в истории страны президентом, дважды подвергнутым импичменту. Впервые отстранить Трампа от должности демократы попытались в 2019 году. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:20 В стране и мире
Госпитализированного с COVID-19 Грачевского снова ввели в кому
14:38 В стране и мире
Видео
Рекордные снегопады: что происходит на улицах Москвы с приходом мощного циклона
12:00 В стране и мире
Видео
СК завершил расследование в отношении экс-губернатора Меня
10:50 В стране и мире
В Рособрнадзоре оценили инициативу отменить ОГЭ
08:59 В стране и мире
Видео
Собянин заявил о возвращении к обычному режиму обучения в московских школах с 18 января
Популярное
Популярное
Видео
Задержание владельца кафе с шаурмой «от Сталина» попало на видео
Видео
Два солнечных пятна в три раза больше Земли попали на видео
Видео
Пьяный водитель «прокатил» полицейского на капоте в Биробиджане
Названа привычка, отказ от которой способен предотвратить онкологию
Видео
Попытка украинца прорваться в Крым на внедорожнике попала на видео
Астрономы обнаружили новую суперземлю в два раза старше нашей планеты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.