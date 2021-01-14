«Хотят перевести стрелки»: политолог объяснил, зачем демократам импичмент Трампа

Импичмент президента США Дональда Трампа не удастся провести в столь короткие сроки, а потому демократы своими действиями на самом деле преследуют иные цели. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Собеседник отметил, что процедура импичмента обычно занимает от месяца до полугода, и потому провести ее до инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января невозможно.

«Демократы прекрасно понимают эту ситуацию. Задача демократов, скорее всего, заключается в том, чтобы перевести стрелки с себя на Трампа, обвинить Трампа в том, что он ответственен за все происходящие события в американском обществе, что именно Трамп стал виновником этого колоссального раскола… Они просто хотят таким образом выйти сухими из воды», - пояснил Блохин.

Ранее палата представителей конгресса США утвердила резолюцию об импичменте Трампа. За вынесение вотума недоверия проголосовали 232 конгрессмена, 197 высказались против. Теперь вопрос предстоит рассмотреть сенату, который в предыдущий раз оправдал главу государства.