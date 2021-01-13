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Диетолог рассказал, для кого может быть опасен мед

Анна Назайкина
18:06 13.01.2021
Врач отметил, что не следует считать данный продукт «эликсиром здоровья».
Диетолог рассказал, для кого может быть опасен мед
© Фото: Sophie Nengel, Unsplash.com
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Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре со «Звездой» рассказал, чем может быть опасен мед, а также кому стоит отказаться от употребления этого сладкого продукта. По словам специалиста, зачастую с медом связывают какие-то завышенные ожидания.

«Вот эти ожидания чаще всего оказываются избыточными. Например, считают, что мед содержит какое-то большое количество биофакторов, которые стимулируют регенерацию, оказывают какое-то бактерицидное или вирусоцидное действие. Вот это обычно не соответствует действительности», - отметил медик.

Гинзбург отметил, что, несмотря на то, что мед намного богаче обычного сахара с точки зрения состава, его все-таки не следует считать «эликсиром здоровья».

«Мед к чаю какую-то свою функцию выполняет. Возникает такой эффект согревающий, эффект тонизирующий, отчасти связанный с самим чаем. Если говорить о чае с медом, то больше биологических эффектов там будет как раз связано с чаем, чем с медом», - объяснил диетолог.

Кроме того, Гинзбург рассказал, что детям до трех лет противопоказано употребление меда. В таком возрасте, по мнению диетолога, следует придерживаться детского питания.

«Детям до трех лет противопоказаны очень многие продукты, в частности аллергены. Мы не любим, когда сладости дают таким детям. Вообще до трех лет лучше придерживаться детского питания. Это не значит, что на детей до трех лет мед действует удручающе плохо, а на следующий день, когда им исполнилось три, уже не плохо. Имеется в виду, что есть ограничения на рекомендации продуктов детям до трех лет, и вот в этих рекомендациях меда нет», - подчеркнул врач.

Также Гинзбург рассказал, что людям с ожирением, гипертонией, проблемами с артериальным давлением, жировым гепатозом печени также не следует «обольщаться».

«Он им не показан, а еще больше им не показан сахар. Это не значит, что надо заменять сахар медом, как это многие делают. Просто нужно и от сахара, и от меда воздерживаться тоже», - сказал он.

Врач отметил что в отношении людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, требуется индивидуальный подход. Также Гинзбург предупредил, что мед, как продукт «определенной» кислотности, раздражает слизистую желудка.

«Для кого-то мед может обострять заболевания, допустим, поджелудочной железы или желчного пузыря. Хотя это не самый опасный продукт для людей с панкреатитом, тут мы больше жирного боимся. Если у человека такая реакция есть, ему лучше от меда воздерживаться», - добавил он.

Ранее врач-диетолог, эксперт Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарья Русакова рассказала «Звезде», что употребление меда в рационе человека должно быть ограничено, а некоторым людям он и вовсе противопоказан. Также она объяснила, где следует покупать мед.

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