Сейсмолог объяснил природу землетрясений в районе Байкала

Ничего необычного в череде землетрясений в Иркутской области и Байкальском регионе нет. Таким мнением со «Звездой» поделился заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики земли РАН Алексей Завьялов. По его мнению, ученые давно изучили природу регулярных подземных толчков.

«Причину всех этих землетрясений в районе Байкала и на границе России и Монголии можно объяснить двумя составляющими. Озеро Байкал является сейсмической зоной, где очень активна земная кора. Через миллионы лет там может возникнуть новый океан. Ну и Индостанская плита, которая с юга движется на север, создает дополнительную нагрузку», - сказал Завьялов.

Накануне сейсмологи зафиксировали на границе с Монголией мощное землетрясение. По их данным, очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр располагался в 271 километре к юго-западу от Ангарска, где проживают более 240 тысяч человек.

«Это не уникальное событие, вполне рядовое. Хотя то, что землетрясение имело магнитуду 7,2, говорит о его силе. Хорошо, что в эпицентре не оказалось крупных населенных пунктов, иначе могли быть серьезные разрушения и ущерб», - допустил сейсмолог.

По его мнению, активизация земной коры в Приангарье и прилегающих территориях может быть связана с землетрясениями в прошлом году. Часть напряжений в очагах прошлогодних толчков могла перераспределиться, считает Завьялов.