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«Морж» рассказал, можно ли после COVID-19 окунаться в прорубь на Крещение

Анна Назайкина
12:31 13.01.2021
По мнению Бориса Ратушного, от зимних водных процедур лучше отказаться, так как организм ослаблен после инфекции и требует восстановления.
«Морж» рассказал, можно ли после COVID-19 окунаться в прорубь на Крещение
© Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, Globallookpress
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Президент Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Борис Ратушный в разговоре со «Звездой» рассказал, можно ли после выздоровления от COVID-19 окунаться в прорубь на Крещение.

«Я бы этим людям не советовал бы. Сейчас ведь многие годы происходит то, что это стало “гарниром” к выпивке. Ныряют не столько религиозные люди, сколько просто ради моды. Приходят ночью, купаются. Не огорожено ничего. Там может все что угодно случиться. А в связи с ковидом люди вообще ослабленные. Я просто прихожу, что называется, “облизываюсь”, но в то же время и побаиваюсь», - рассказал он.

Ратушный добавил: несмотря на то что он уже 42 года занимается зимним плаванием и у него хорошая устойчивость к холоду, он не рискует окунаться в прорубь, так как его организм получил сильный удар в связи с COVID-19.

«Иммунитет ослабленный. Я вот уже длительное время не купаюсь из-за этого. Вообще мало выхожу из дома, потому что любую инфекцию можно подхватить, и там уже будут тяжелые последствия», - объяснил «морж».

Кроме того, по словам Ратушного, для того, чтобы оценить ситуацию объективно и грамотно принять решение, окунаться в прорубь или нет, следует посоветоваться с врачом.

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