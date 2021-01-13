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Вирусолог рассказал, как морозы повлияют на заболеваемость COVID-19

Анна Касаткина
11:50 13.01.2021
В столичный регион на этой неделе придут аномальные холода.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Холодная погода, которая придет в Москву на этой неделе, вряд ли способна повлиять на скорость распространения коронавируса, так как заражение чаще всего происходит не на открытом воздухе. Таким мнением со «Звездой» поделился доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.

Собеседник отметил, что вирус действительно хуже функционирует в тепле, так как после высыхания капли жидкости, в которой он передается от носителя, патоген дезактивируется. Однако температура воздуха на улице большой роли не играет.

«Заражение в основном происходит в метро, где температура постоянная. В силу этих обстоятельств не повлияют низкие температуры на ускорение распространения вируса. Значительно, по крайней мере», – сказал Аграновский.

В столичный регион на этой неделе придут аномальные холода – температура будет ниже средних климатических значений примерно на десять градусов. В Москве ночью столбики термометров будут опускаться до минус 21 градуса, в некоторых районах области – до минус 27.

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