Депутат Госдумы РФ назвал наивными слова Зеленского о происхождении Королева

Большой глупостью и политической наивностью назвал депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников слова президента Украины о легендарном конструкторе Сергее Королеве. Ранее Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте назвал гениального ракетостроителя украинским ученым. Своим подписчикам Зеленский напомнил, что Королев родился в Житомире.

«Я считаю, что Королев, конечно, себя не разделял на русского или украинца. Он себя считал человеком советской эпохи. Он был советским конструктором и ученым. Говорить сейчас, что раз он родился на Украине, то является украинским ученым, по меньшей мере наивно или глупо. Не знаю, чего больше. В глупости не хочется обвинять президента большой страны. Конечно, он неглупый человек, но политическая наивность ему присуща», - заявил в беседе со «Звездой» Калашников.

Сегодня исполнилось 114 лет со дня рождения великого конструктора ракетно-космической техники СССР Сергея Королева. По этому поводу американский изобретатель и основатель компании SpaceX Илон Маск по-русски написал в своем Twitter, что Королев был великолепен.