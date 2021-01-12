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Депутат Госдумы РФ назвал наивными слова Зеленского о происхождении Королева

Ян Брацкий
18:08 12.01.2021
По мнению депутата, Королев никогда не разделял себя на русского и украинца, а искренне полагал, что является человеком советской эпохи.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: zelenskiy95, Facebook
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Большой глупостью и политической наивностью назвал депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников слова президента Украины о легендарном конструкторе Сергее Королеве. Ранее Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте назвал гениального ракетостроителя украинским ученым. Своим подписчикам Зеленский напомнил, что Королев родился в Житомире.

«Я считаю, что Королев, конечно, себя не разделял на русского или украинца. Он себя считал человеком советской эпохи. Он был советским конструктором и ученым. Говорить сейчас, что раз он родился на Украине, то является украинским ученым, по меньшей мере наивно или глупо. Не знаю, чего больше. В глупости не хочется обвинять президента большой страны. Конечно, он неглупый человек, но политическая наивность ему присуща», - заявил в беседе со «Звездой» Калашников.

Сегодня исполнилось 114 лет со дня рождения великого конструктора ракетно-космической техники СССР Сергея Королева. По этому поводу американский изобретатель и основатель компании SpaceX Илон Маск по-русски написал в своем Twitter, что Королев был великолепен.

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