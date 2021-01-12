Капитан взорвавшегося в Бейруте судна ответил на объявление его в розыск Интерполом

Новость о том, что Интерпол объявил в розыск двух россиян и одного гражданина Португалии по делу о разрушительном взрыве в порту Бейрута в прошлом году, стала полной неожиданностью для российского капитана Бориса Прокошева. Именно на борту его судна Rhosus взорвался груз селитры.

«Я в шоке и ничего не понимаю. Я бы еще мог понять, если бы мы везли груз в Ливан. Мы же его везли в Мозамбик, а ливанские власти нас захватили вместе с грузом и не выпустили из порта. Понятно, что они нашли причину, что судовладелец не заплатил портовые сборы. Ну а капитан судна-то здесь при чем? Я контрабанду не вез, груз был легальный. Что судовладелец не заплатил портовые сборы, не моя вина а судовладельца, который и мне не выплатил 60 тысяч долларов. Не понимаю, какие нужно иметь перевернутые мозги, чтобы выдать ордер на мой арест», - заявил Прокошев в беседе со «Звездой».

В списке разыскиваемых россиянин себя пока не нашел. Трагедия в порту Бейрута произошла 4 августа. Взрывной волной был практически полностью уничтожен порт столицы Ливана. Последствия взрыва ощутили на себе тысячи жителей окрестных районов. Жертвами ЧП стали 200 человек.