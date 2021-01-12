Иммунолог рассказал о судьбе коронавируса SARS-CoV-2 после окончания пандемии

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в разговоре со «Звездой» заявил, что изменчивость генома у бактерий и вирусов является естественным процессом. Также медик рассказал о дальнейшей судьбе SARS-CoV-2. Ранее британские ученые установили, что у данной группы вирусов существует общий механизм, который делает их склонными к мутациям и позволяет переходить к новым хозяевам.

«Перескакивания генов с одного места на другое внутри последовательности генов направлены на то, чтобы отборно выбрать те изменения, которые полезны для вирусов как для популяции, народа. То есть что это такое? Это способность быстрее распространяться, прогрессировать на новых объектах, в частности на человеке. Все эти изменения, которые происходят, они подхватываются отбором, и вирус начинает размножаться. Мы видели, что вот это новое свойство распространения на человеке придало ему большие возможности, он занял фактически весь мир», - рассказал врач.

Медик отметил, что «британская» мутация коронавируса имеет большую скорость распространения, поэтому она вытеснит предыдущую модификацию. Кроме того, Жемчугов предположил, чем закончится пандемия, а также рассказал о дальнейшей судьбе этого вируса.

«Мы спрогнозировали еще год назад, чем закончится пандемия. При достижении планетарной иммунной прослойки в 80% или от 70% вирус будет искать убежище в природе, то есть новых хозяев, которых он не будет убивать совсем, но иммунная система которого будет его терпеть. Будет достигнут некий консенсус между хозяином и паразитом, что позволит вирусу закрепиться в природе и сформирует новую природную очаговую инфекцию», - объяснил иммунолог.

Он добавил, что примерами данного процесса могут послужить бешенство, чума, вирус Эбола.

Напомним, что ученые Кембриджского университета в Великобритании раскрыли ключевые генетические изменения для появления патогенного для человека вируса SARS-CoV-2. Они позволили вирусу перейти от летучих мышей к человеку и оказались аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году.