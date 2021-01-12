«То густо, то пусто»: сейсмолог объяснил серию подземных толчков на территории России

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в разговоре со «Звездой» заявил, что землетрясения, подобные тому, которое произошло этой ночью на границе России с Монголией, являются редким явлением, однако ничего пугающего в этом нет.

«Повода для паники не должно быть, потому что землетрясения так устроены, что то густо, то пусто. Часто бывает так, что в короткий промежуток времени происходит сразу несколько сильных землетрясений. То, что произошло ночью, это, скорее, из ряда вон выходящее. Такие землетрясения происходят раз в несколько десятков лет», - заявил Шебалин.

Кроме того, специалист объяснил, каким образом возникают землетрясения. Они являются результатом взаимных перемещений литосферных блоков, которые, в свою очередь, могут разламываться на более мелкие. По границам мелких блоков также происходят землетрясения, рассказал Шебалин.

Также сейсмолог опроверг различные версии о катаклизме, появившиеся на просторах Сети. По его словам, данные предположения не имеют под собой абсолютно никаких оснований.

Напомним, что тысячи людей этой ночью проснулись от мощного землетрясения магнитудой 6,5 на границе России и Монголии. Видеоролики с трясущейся мебелью и качающимися люстрами очевидцы публиковали в социальных сетях.

Очаг землетрясения находился в 277 километрах к юго-западу от Ангарска и залегал на глубине 10 километров. По данным МЧС России, интенсивность в эпицентре составила 8,7 балла. Отголоски почувствовали также жители Иркутска, Братска, Тулуна и Усть-Илимска. Разрушений и пострадавших, по данным спасательного ведомства, нет. Специалисты занимаются обследованием всех социально важных объектов.