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Владелец кафе с шаурмой «от Сталина» раскрыл причины конфликта с полицией

Иван Линдеманн
00:27 12.01.2021
Блюда в заведении готовил повар в форме НКВД. Позднее на закусочную пожаловались, и ее закрыли.
Владелец кафе с шаурмой «от Сталина» раскрыл причины конфликта с полицией
© Фото: pixabay

Владелец московского кафе с шаурмой «от Сталина» рассказал телеканалу «Звезда» о конфликте с полицией и о том, почему его заведение прекратило работу.

«Никаких оснований достаточных они (полицейские - прим.ред.)  не предоставили, забрали паспорт, отвезли в отделение, выключили везде свет в заведении, холодильники с продуктами. Я просил включить даже холодильники. Они сказали, что это не нужно, что точка закроется, продукты не понадобятся. Потом в отделении забрали телефон, не давали позвонить родителям», - сообщил Станислав Вольтман.

Также он рассказал, что полицейские заставляли его демонтировать вывеску.

«Я отказался. Все потоптались на месте и ушли ни с чем. Они априори понимали, что у них нет права демонтировать мою вывеску. Я отказался. Они этого не сделали, и вывеска до сих пор горит», - отметил владелец.

По словам Станислава, он делал все в рамках закона.

«Седьмого числа мы отработали успешно. Накопили более 200 человек», - подчеркнул мужчина.

Он отметил, что, по его информации, полиция оказывала давление на арендодателя. Также Станислав объяснил, почему выбрал именно такое название и дизайн кафе.

«Я долгие годы со школы увлекался историей. Много лет посвятил изучению сталинского периода. Он меня интересовал всегда. Я не являюсь его фанатом, он не мой кумир, я просто хотел запечатлеть его в жизни, так как много лет потратил на его изучение», - уточнил владелец.

Он подчеркнул, что Сталин - действительно неоднозначная фигура, но не понимает тех, кто его «демонизирует».

«Он обычный человек. Дизайн максимально нейтрален. Нет двусмысленных высказываний и лозунгов, которые могут оскорбить. Нет насмешек. Все нейтрально и законно», - добавил владелец.

На данный момент Станислав ищет сотрудников, готовых работать в таких условиях и в форме НКВД, которая, как он отметил, ничего не нарушает.

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