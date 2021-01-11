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Деньги и связи: журналист объяснил, как проходит подпольная вакцинация на Украине

Владимир Расходчиков
23:24 11.01.2021
Журналист заявил о формировании на Украине подпольного рынка вакцинации от COVID-19 и рассказал о том, сколько стоит прививка и как получить к ней доступ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Nicolas Armer, dpa, Globallookpress

Украинский журналист Иван Росада в студии ток-шоу «Открытый эфир» рассказал об образовании в его стране подпольного рынка зарубежными вакцинами от коронавируса. По его словам, хоть правительство Украины и отказалось от российской вакцины, а поставки из других стран официально еще не начались, вакцинация осуществляется за определенную сумму и по знакомству.

«Набирает обороты грандиозный скандал, СМИ выяснили, что обеспеченные люди Украины, политики, чиновники и бизнесмены подпольно прививаются. Я напомню, что официально в стране никакой вакцины нет. От российской власти отказались сразу же, а европейцы с американцами поставили нас в самый конец очереди. Тем не менее, на черном рынке доступна абсолютно любая иностранная вакцина. Стоимость дозы - от 1 до 3 тысяч евро. Вакцинироваться можно по рекомендации знакомых», - заявил журналист.

Иван Росада отметил, что информация о подпольных вакцинациях через СМИ стала достоянием общественности и украинское правительство начала собственное расследование инцидента. При этом журналист считает, что следствие ни к чему не приведет.

«Сейчас правительство начало следствие по статье «Контрабанда», но почему-то мне подсказывает опыт, что ничем оно так и не закончится. При этом, ковидный фонд абсолютно разграблен и деньги пущены на строительство дорог. Власти стали делать в 3 раза меньше тестов, чтобы снизить статистику заболеваемости», - отметил Росада.

Также украинский журналист заявил, что сам воспользовался данной возможностью вакцинироваться, но при этом не стал называть происхождение вакцины и свои каналы связи.

«Признаюсь, я тоже вакцинировался, где, какой вакциной и по каким каналам сказать в эфире я не могу, чтобы не подставить людей, которые согласились и помогли мне с этом», - сказал журналист.

Скандал с подпольным рынком вакцин затронул даже высшее руководство страны, так депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива заявил, что якобы президент страны Владимир Зеленский и его ближайшее окружение привились от COVID-19 российской вакциной. Каким конкретно из трех российских препаратов привился украинский лидер, парламентарий не сообщил.

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