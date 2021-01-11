Юрист прокомментировал предложение лишать водителей прав за три грубых нарушения в год

Автоюрист Илья Москвитин прокомментировал предложения в проект нового КоАП лишать водителей прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года. Как подчеркнул эксперт в комментарии «Звезде», логика нововведения уже отчасти прослеживается в действующем КоАП. В частности, речь идет об увеличении ответственности за повторные случаи нарушения ПДД.

«У нас сейчас есть пара статей таких. Допустим, 12.15. Выезд на встречную полосу. Первый раз выезжаешь, могут не лишить прав, а оштрафовать, второй раз выезжаешь - уже будет лишение прав на год. Также с проездом на красный сигнал светофора, первый раз выедешь - возможен штраф, второй раз - уже лишение, поэтому в какой-то мере сейчас есть похожая система, за второе или третье нарушение уже идет ответственность более серьезная», - пояснил автоюрист.

Кроме того, существенно более суровым наказание становится при повторных случаях выявления управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«Если он первый раз попадает, у него административная ответственность, его на полтора года лишат прав и на 30 тысяч рублей штрафуют, а если во второй раз поймают, то он уже будет преступником считаться, у него будет уголовная судимость. Там уже будет и штраф в 300 тысяч, лишение прав на три года плюс судимость», - добавил Москвитин.

По словам эксперта, технически вести подсчет за правонарушениями водителей будут при помощи системы баллов. Юрист напомнил, что похожие меры действуют в ряде европейских стран.

Ранее СМИ сообщили о планах Минюста РФ лишать водителей прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года. Речь идет, в частности, о выезде на встречную полосу и проезде на красный свет.