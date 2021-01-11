Психолог поделилась секретами, как настроиться на рабочий лад после долгих выходных

Лучше всего настроиться на рабочий лад после длительных новогодних выходных помогает планирование своего рабочего дня. Уверенность в этом выразила психолог Алиса Метелина. Как подчеркнула эксперт в комментарии «Звезде», во время долгого отдыха снижается работоспособность головного мозга, как раз из-за отсутствия задач, которые требуют решения.

«Когда вы планируете список дел на завтра, то, естественно, вам легче перестраиваться. Потому что во время отпуска, во время длительного отдыха, во время новогодних каникул снижается работоспособность примерно на 25%, и это связано в том числе с тем, что нет задач, которые требуют решения. Когда вы с вечера планируете свой следующий день, когда вы утром вспоминаете, какие задачи вас ждут, то, соответственно, мозг настраивается на работу», - пояснила Метелина.

Она добавила, что также можно стимулировать рабочий настрой с помощью позитивного подкрепления.

«Пообещать себе какую-то награду после выполнения дел, как-то себя побаловать. Это может быть поход на коньках, поваляться на диване, то есть то, что даст вам ресурсы и ощущение отдыха», - рассказала психолог.

Кроме того, по словам эксперта, полезны для поддержки хорошего настроения прослушивание любимой музыки или запуск интересной компьютерной игры.

«Что-то, что вызывает положительные эмоции, поддерживает эмоциональную силу. Утром включаете ту музыку, которая настраивает вас на рабочий лад, лучше всего использовать те произведения, которые связаны с чем-то хорошим», - отметила Метелина.

Психолог подчеркнула, что выйти из апатичного состояния после длительных новогодних каникул поможет прилив положительных эмоций при помощи ярких воспоминаний.

Кроме эмоциональной поддержки необходимо получить и физическую. Полноценный сон, зарядка, прогулка - та база, которая настраивает на рабочий лад и увеличивает продуктивность, резюмировала психолог.