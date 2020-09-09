Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Из очага COVID-19 в московскую поликлинику: как корреспондент «Звезды» испытывает на себе вакцину от коронавируса

Константин Худолеев
10:50 09.09.2020
Корреспондент телеканала «Звезда» Константин Худолеев стал добровольцем в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса. Каждый день Константин делится с читателями нашего сайта всеми тонкостями проведения исследований и впечатлениями от новой для себя роли испытателя вакцины.
Из очага COVID-19 в московскую поликлинику: как корреспондент «Звезды» испытывает на себе вакцину от коронавируса
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

О чем вы успеваете подумать, когда на экране мобильного появляется незнакомый номер?

«Алло! Здравствуйте! Константин Александрович?»

Звонок, как всегда в таких случаях, застал меня врасплох. Кредит в банке? Новый тариф у оператора? Звонящему на этот раз не нужны были мои деньги. Его интересовало то, чего за них не купишь, - мое здоровье.

«Меня зовут Петр Владимирович, я из 62-й городской поликлиники. Вы оставляли заявку на прививку от коронавируса? Отлично. Ваша анкета нам подходит, давайте выберем время и место, чтобы назначить визит к врачу на обследование».

Признаться, я не ждал, что мне позвонят так скоро. Анкету на mos.ru заполнил наудачу, в душе был уверен, что скорее привьюсь не как житель Москвы, а по линии Минобороны. Все-таки, как военный корреспондент, я часто работаю на мероприятиях с первыми лицами страны и военного ведомства. А значит, мое здоровье - залог спокойствия службы протокола. Как раз накануне этого звонка я сдал в эфир репортаж о том, как в московские поликлиники в специальных термоящиках доставили первые дозы вакцины.

- То есть вы сделаете мне прививку? - переспросил я.
- Ну, если у вас не будет противопоказаний, во вторник сдадите анализы, побеседуете с врачом, а в четверг запишем вас на первый укол.

Про то, что вакцина «Спутник V» двухвекторная, я уже хорошо знал и до этого разговора. Через три недели делают второй укол, который закрепляет действие первого.

«Константин Александрович, вы же не болели коронавирусом?»

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Удивительно, но все мои друзья и коллеги с других каналов уверены, что именно я уже переболел. Подозревать меня есть за что. Одним из первых ездил снимать репортаж в больницу в Коммунарке. А 22 марта вместе с отрядом военных врачей и вирусологов улетел на транспортнике ВКС Ил-76 в Рим. Наша съемочная группа - я и оператор «Звезды» Слава Амелютин - были единственными журналистами, которые вместе с отрядом Минобороны отправились в Италию выполнять поручение президента - помогать братскому итальянскому народу. Два месяца после этого мы провели в Бергамо и посетили десятки маленьких городков и деревушек Ломбардии. Именно там был европейский эпицентр пандемии и больше всего летальных исходов.

Тогда, кстати, не заболел ни один из российских военнослужащих. Бывал я и в красной зоне знаменитого ковидного госпиталя в Бергамо. Скафандр, две пары резиновых перчаток, перемотанные на запястьях скотчем, очки для снорклинга. Как показывает практика, при должной сноровке можно не заразиться и в очаге эпидемии. Но хочется иметь и более надежную защиту. Собственно, поэтому я и решил стать одним из тех, кто первым привьется от коронавируса.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

- Ждем вас на обследование во вторник, Константин Александрович.
- Спасибо, обязательно возьму с собой оператора, - ответил я прежде, чем попрощаться с Петром Владимировичем.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
11:33 В стране и мире
ЕГЭ по иностранному языку не будет обязательным
10:33 В стране и мире
В России продлили выплаты безработным родителям с несовершеннолетними детьми
10:04 Армия
Видео
Мастерство пилотирования: кадры приземления Су-25 на грунтовую полосу в Волгоградской области
09:26 В стране и мире
Видео
В Кабуле произошло покушение на вице-президента Афганистана
07:47 В стране и мире
Видео
Бесконечный праздник: нужны ли России выходной 31 декабря и длинные зимние каникулы
Популярное
Популярное
Названы способы сэкономить на топливе
Видео
Из кабины Су-27: кадры перехвата иностранных самолетов-разведчиков над Балтикой
Психологический прием: назван эффективный способ борьбы с телефонными мошенниками
«Крутейший и самый холодный»: Чак Норрис поздравил жителей Якутска с Днем города
Видео
Миллион на антресолях: москвич нашел скрипку Страдивари в квартире под Тулой
Видео
От Дзюбы до Ван Бастена: как подросток из Иркутской области собрал по почте коллекцию автографов знаменитых футболистов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.