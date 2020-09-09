Из очага COVID-19 в московскую поликлинику: как корреспондент «Звезды» испытывает на себе вакцину от коронавируса

О чем вы успеваете подумать, когда на экране мобильного появляется незнакомый номер?

«Алло! Здравствуйте! Константин Александрович?»

Звонок, как всегда в таких случаях, застал меня врасплох. Кредит в банке? Новый тариф у оператора? Звонящему на этот раз не нужны были мои деньги. Его интересовало то, чего за них не купишь, - мое здоровье.

«Меня зовут Петр Владимирович, я из 62-й городской поликлиники. Вы оставляли заявку на прививку от коронавируса? Отлично. Ваша анкета нам подходит, давайте выберем время и место, чтобы назначить визит к врачу на обследование».

Признаться, я не ждал, что мне позвонят так скоро. Анкету на mos.ru заполнил наудачу, в душе был уверен, что скорее привьюсь не как житель Москвы, а по линии Минобороны. Все-таки, как военный корреспондент, я часто работаю на мероприятиях с первыми лицами страны и военного ведомства. А значит, мое здоровье - залог спокойствия службы протокола. Как раз накануне этого звонка я сдал в эфир репортаж о том, как в московские поликлиники в специальных термоящиках доставили первые дозы вакцины.

- То есть вы сделаете мне прививку? - переспросил я.

- Ну, если у вас не будет противопоказаний, во вторник сдадите анализы, побеседуете с врачом, а в четверг запишем вас на первый укол.

Про то, что вакцина «Спутник V» двухвекторная, я уже хорошо знал и до этого разговора. Через три недели делают второй укол, который закрепляет действие первого.

«Константин Александрович, вы же не болели коронавирусом?»

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Удивительно, но все мои друзья и коллеги с других каналов уверены, что именно я уже переболел. Подозревать меня есть за что. Одним из первых ездил снимать репортаж в больницу в Коммунарке. А 22 марта вместе с отрядом военных врачей и вирусологов улетел на транспортнике ВКС Ил-76 в Рим. Наша съемочная группа - я и оператор «Звезды» Слава Амелютин - были единственными журналистами, которые вместе с отрядом Минобороны отправились в Италию выполнять поручение президента - помогать братскому итальянскому народу. Два месяца после этого мы провели в Бергамо и посетили десятки маленьких городков и деревушек Ломбардии. Именно там был европейский эпицентр пандемии и больше всего летальных исходов.

Тогда, кстати, не заболел ни один из российских военнослужащих. Бывал я и в красной зоне знаменитого ковидного госпиталя в Бергамо. Скафандр, две пары резиновых перчаток, перемотанные на запястьях скотчем, очки для снорклинга. Как показывает практика, при должной сноровке можно не заразиться и в очаге эпидемии. Но хочется иметь и более надежную защиту. Собственно, поэтому я и решил стать одним из тех, кто первым привьется от коронавируса.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»