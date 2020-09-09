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Эксперт объяснил, как происходит поддержка и финансирование протестов в Белоруссии

Владимир Расходчиков
23:32 09.09.2020
Журналист рассказал в студии ток-шоу «Открытый эфир» о том, кто стоит за финансированием протестов в Белоруссии и кто помогает с вербовкой и курированием данных деструктивных мероприятий.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Беспорядки и протесты в Белоруссии, по мнению президента республики Александра Лукашенко, были спровоцированы властями США и являются следствием развития технологий дестабилизации обстановки в государстве. Как происходит финансирование данных мероприятий и кто в этом помогает - об этом в студии ток-шоу «Открытый эфир» рассказал журналист Борис Джерелиевский. 

«Как всегда, это государственный департамент США действует через некоммерческие организации. Непосредственно осуществляют мероприятия по вербовке и курируют это направление, с одной стороны, это главное управление разведки Украины и силы специальных операций (ССО). Это те, кого вербуют непосредственно в рядах ВСУ. И, кроме того, через нацистские организации курируется СБУ. По всей вероятности, главная роль отводилась именно силам специальных операций и, скажем так, после неудач первого этапа Майдана, Игорь Лунев, командующий ССО, его сделали крайним и отправили в отставку, в общем, его работа по Белоруссии признана неудовлетворительной настолько, что его сняли с должности», - заявил эксперт.

Но даже при таком солидном иностранном вмешательстве, западное вмешательство встречает сопротивление в самой Белоруссии.

«С Белоруссией им работать несколько сложнее, чем с украинцами, потому что болевых точек исторических у белорусов значительно меньше. В целом они ощущают себя гораздо ближе к нам, ближе к России. Но тем не менее, такие точки есть. Я думаю, что прежде всего это будет разыгрываться тема неадекватного насилия силовиков. Они провоцируют их на жесткие действия и потом показывают, собственно говоря, вот эти телеграм-каналы, которые координируют действия мятежников, через них постоянно сбрасывается информация о мнимых каких-то преступлениях режима», объяснил журналист.

Между тем, госсекретарь США Майк Помпео уже объявил о рассмотрении вопроса по введению дополнительных санкций в отношении Белоруссии. В заявлении американского чиновника также было сказано, что таким образом США намерены привлечь к ответственности тех, кто, по их мнению, причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в республике.

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