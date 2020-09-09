Дед Мороз оценил инициативу Минтруда сделать 31 декабря выходным днем

Дед Мороз поддержал идею Минтруда сделать 31 декабря официальным выходным днем. По мнению сказочного волшебника, Новый год является семейным праздником и его принято встречать в кругу близких, а не на работе.

«Друзья мои, Новый год - праздник семейный. Все семьи стараются встретить его особенно. Готовятся заранее, я уверен, что самое главное - собраться в волшебную ночь всей дружной семьей и сказать добрые слова, подарить подарки и поблагодарить друг друга», - отметил Дед Мороз.

Праздничная инициатива коснется не всех. Ряд фабрик и заводов просто не могут остановить производственный цикл. Дед Мороз призвал сотрудников, которые не окажутся 31 декабря за праздничным столом, не унывать, пообещав обязательно встретиться с ними.

«Если у вас есть желание - оно обязательно сбудется. Новый год обязательно наступит, что бы ни случилось. В эту волшебную пору мы все с вами непременно повстречаемся. Обещаю вам, что постараюсь исполнить все ваши мечты. Самое главное, чтобы они были добрыми», - пообещал волшебник.

Так что планы на следующий год можно начинать строить прямо сейчас. Помимо длительных зимних каникул россиян ожидают по три выходных в честь каждого из государственных праздников.