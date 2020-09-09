Бывший агент Бэнкси рассказал, существует ли правдивая версия о личности художника

Бывший агент андеграундного художника Бэнкси высказал мнение о желании людей раскрыть личность граффитиста. По его словам, пока никому не удалось сделать верное предположение.

«Верной версии еще не было… Общественность сделала из него мистического героя. Я не думаю, что люди хотят знать, кто он. Есть много версий, но я не думаю, что кому-то нужна реальность», - сказал Стив Лазаридес в беседе со «Звездой».

Агент, владеющий в настоящее время сайтом www.lazemporium.com, также рассказал, что Бэнкси просто «одержим» своей работой.

«Он не из тех, кто встает раздраженным рано утром и заканчивает работать в семь часов вечера», - отметил Лазаридес.

Анонимный британский художник Бэнкси известен своими граффити, часто с социальным и политическим подтекстом. Вокруг его личности и биографии ведется много споров. В разное время делались догадки, что под псевдонимом Бэнкси работает один из основателей группы Massive Attack, певец и граффитист Роберт Дель Ная или основатель группы Gorillaz и автор комиксов Джейми Хьюлетт. Недавно в Сети появились слухи, что Бэнкси может быть английский художник и ведущий детской программы об искусстве Нил Бьюкенен.