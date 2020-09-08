Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Кокорин пожелал Ефремову «пройти с чистой совестью этот тяжелый путь»

Ян Брацкий
15:28 08.09.2020
Спортсмен добавил, что решение суда состоялось и теперь любые комментарии излишни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба пресненского суда

Российский футболист Александр Кокорин пожелал актеру Михаилу Ефремову с чистой совестью отбыть наказание. Спортсмен сам относительно недавно освободился из колонии, в которой оказался после не менее резонансного судебного разбирательства.

В разговоре со «Звездой» он упомянул, что после решения суда любые комментарии излишни.

«В любом случае, мои слова поддержки Михаилу Ефремову. Я где-то уже говорил, что надо просто с чистой совестью пройти этот тяжелый путь», - заявил Кокорин.

Смертельное ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, произошло восьмого июня на Садовом кольце. Находясь в алкогольном опьянении, актер протаранил на своем внедорожнике легковой автомобиль на встречной полосе.

Второй водитель скончался в реанимации. Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы, лишил актера водительских прав, и обязал исполнить все обязательства по гражданским искам родственников погибшего.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
15:28 Эксклюзив
Видео
Кокорин пожелал Ефремову «пройти с чистой совестью этот тяжелый путь»
14:56 В стране и мире
Мурашко призвал не ждать вторую волну коронавируса
14:11 Армия
Северный флот следит за кораблями НАТО в Баренцевом море
12:29 Армия
Видео
В учении «Кавказ-2020» примут участие военнослужащие девяти государств
10:02 В стране и мире
Видео
Минтруд предложил удлинить новогодние выходные и сократить майские
Популярное
Популярное
Эксперт объяснила цель звонков, при которых молчат в трубку
Видео
Крыло в огне: опубликовано видео аварийной посадки самолета с горящим двигателем
Видео
Опубликованы кадры с места поисков пропавших под Сочи туристов
Видео
На юге Красноярского края выпал первый снег
Видео
Петросяна и Винокура эвакуировали с выступления в Сочи
Видео
Сокровищница под защитой рун: калининградский историк обнаружил следы Янтарной комнаты в бункере Отто Ляша
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.