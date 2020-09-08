«Это урок для всех нас»: актер Деревянко прокомментировал приговор Ефремову

История с актером Михаилом Ефремовым, которого Пресненский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии за смертельное ДТП, является следствием неправильного образа жизни. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщил российский актер театра и кино Павел Деревянко.

«Это все крайне печально. В принципе идиотская история, так не должно было быть. Это урок для всех нас, что будет, если так отпустить и запустить себя и встать на рельсы небытия и неосознанности. Адвокат Пашаев постоянно выдвигал какие-то версии, что за рулем сидел не Ефремов. В общем, все это крайне печально», - заявил Деревянко.

Кроме заключения под стражу суд лишил Ефремова водительских прав на три года и обязал удовлетворить гражданские иски родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова. Защита актера заявила о своем намерении обжаловать обвинительный приговор.

Резонансное ДТП с участием знаменитого актера произошло в начале июня в центре Москвы. Джип, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и протаранил другой автомобиль, водитель которого скончался в реанимации. Экспертиза показала, что в момент трагедии Михаил Ефремов был пьян.