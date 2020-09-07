Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

«Широкий спектр нагрузок»: в АО «РКЦ «Прогресс» рассказали о возможностях новой ракеты «Союз-5»

Владимир Расходчиков
20:41 07.09.2020
Конструкторы ракетно-космического центра «Прогресс» рассказали о возможностях новой ракеты среднего класса «Союз-5», а также заявили об ее использовании как основы для создания другой, уже сверхтяжелой ракеты.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В ракетно-космическом центре «Прогресс» в Самаре начинают вестись производственные работы над новой ракетой среднего класса – «Союз-5», которая будет способна выводить на низкую околоземную орбиту 17 тонн груза при стартовой массе около 270 тонн. В эфире программы «Скрытые угрозы» главный конструктор ракетно-космического центра «Прогресс» Александр Черевень описал возможности новейшей разработки специалистов центра «Прогресс».

«Эта машина сможет выводить различные полезные нагрузки на низкие околоземные орбиты, с применением разгонного блока, она сможет выводить на геопереходные орбиты, на геостационарные орбиты, на отлетные траектории. В общем, достаточно широкий спектр нагрузок. И машина изначально проектировалась для выведения перспективного космического транспортного корабля» - рассказал разработчик.

Конструкторы ракеты «Союз-5» предполагают, что эта разработка в будущем может стать основой для производства сверхтяжелой ракеты, способной доставлять грузы на межпланетные линии. Подробнее об этом проекте рассказал генеральный директор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«Машина 100-тонного класса, она может работать не только для каких-то миссий к Луне, она может запускать и какие-то тяжелые научные станции, летающие в районе Земли, так и какие-то автоматические межпланетные станции, которые в состоянии изучать Венеру или Марс, или другие планеты Солнечной системы», - заявил специалист.

На прошедшем с 23 по 29 августа в парке «Патриот» форуме «Армия-2020» генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал о новых материалах, примененных при производстве ракет «Союз-5», которые позволят поднять больше груза. По словам конструктора, новый отечественный сплав 1 580 позволяет увеличить количество доставляемого ракетой полезного груза на несколько сотен килограмм.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
20:41 Эксклюзив
Видео
«Широкий спектр нагрузок»: в АО «РКЦ «Прогресс» рассказали о возможностях новой ракеты «Союз-5»
19:38 В стране и мире
Видео
Двадцать пять тысяч добровольцев: как проходит старт третьего этапа испытаний российской вакцины от COVID-19
20:25 В стране и мире
Видео
«Лидеры России»: Мишустин назвал главные качества для современных руководителей
15:33 В стране и мире
Видео
«Это должен сделать сам Ефремов»: Пашаев прокомментировал идею о подаче прошения о помиловании
17:59 В стране и мире
Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии
Популярное
Популярное
Видео
Крыло в огне: опубликовано видео аварийной посадки самолета с горящим двигателем
Видео
Опубликованы кадры с места поисков пропавших под Сочи туристов
Видео
На юге Красноярского края выпал первый снег
Видео
Петросяна и Винокура эвакуировали с выступления в Сочи
Видео
Сокровищница под защитой рун: калининградский историк обнаружил следы Янтарной комнаты в бункере Отто Ляша
СМИ: Пугачева и Галкин задумались о разводе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.