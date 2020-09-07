«Широкий спектр нагрузок»: в АО «РКЦ «Прогресс» рассказали о возможностях новой ракеты «Союз-5»

В ракетно-космическом центре «Прогресс» в Самаре начинают вестись производственные работы над новой ракетой среднего класса – «Союз-5», которая будет способна выводить на низкую околоземную орбиту 17 тонн груза при стартовой массе около 270 тонн. В эфире программы «Скрытые угрозы» главный конструктор ракетно-космического центра «Прогресс» Александр Черевень описал возможности новейшей разработки специалистов центра «Прогресс».

«Эта машина сможет выводить различные полезные нагрузки на низкие околоземные орбиты, с применением разгонного блока, она сможет выводить на геопереходные орбиты, на геостационарные орбиты, на отлетные траектории. В общем, достаточно широкий спектр нагрузок. И машина изначально проектировалась для выведения перспективного космического транспортного корабля» - рассказал разработчик.

Конструкторы ракеты «Союз-5» предполагают, что эта разработка в будущем может стать основой для производства сверхтяжелой ракеты, способной доставлять грузы на межпланетные линии. Подробнее об этом проекте рассказал генеральный директор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«Машина 100-тонного класса, она может работать не только для каких-то миссий к Луне, она может запускать и какие-то тяжелые научные станции, летающие в районе Земли, так и какие-то автоматические межпланетные станции, которые в состоянии изучать Венеру или Марс, или другие планеты Солнечной системы», - заявил специалист.

На прошедшем с 23 по 29 августа в парке «Патриот» форуме «Армия-2020» генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал о новых материалах, примененных при производстве ракет «Союз-5», которые позволят поднять больше груза. По словам конструктора, новый отечественный сплав 1 580 позволяет увеличить количество доставляемого ракетой полезного груза на несколько сотен килограмм.