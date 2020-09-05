Эксклюзив В Белоруссии наградили победителей конкурсов АрМИ-2020 Светлана Головина Команда российских снайперов в общекомандном зачете стала обладателем бронзы. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России На полигоне Брестский в Белоруссии состоялась торжественная церемония закрытия международных конкурсов «Снайперский рубеж», «Полярная звезда» и «Уверенный прием». В ходе состязаний «Уверенный прием» и «Полярная звезда» российские команды показали высокие результаты и в упорной борьбе завоевали серебро, уступив лидерство команде страны-организатора соревнований. Команда российских снайперов в общекомандном зачете стала обладателем бронзы. «Участие в конкурсе позволяет продемонстрировать свои навыки и умения, сплотить и укрепить еще большее доверие между нашими вооруженными силами. Таким участием мы вносим лепту в укрепление международной безопасности», - отметил в церемонии награждения генерал-майор Александр Вольфович. Победителям и призерам соревнований были вручены памятные призы и подарки. Конкурсы «Снайперский рубеж», «Полярная звезда» и «Уверенный прием» проходили с 23 августа по 5 сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует