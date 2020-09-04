«Значок на мне, а память в сердце»: актер Казаков рассказал о подарке Бориса Клюева

Актер Московского областного театра драмы и комедии Федор Казаков в эксклюзивном разговоре со «Звездой» рассказал о значке, который подарил ему Борис Клюев.

По словам Казакова, на праздновании 200-летия Щепкинского училища он увидел у многих собравшихся значок с Щепкиным. Актер предположил, что пропустил ранее момент, когда их передавали.

«Когда встретились с Борисом Владимировичем, я сказал, что у меня такого нет, на что он ответил: “Федя, какие проблемы?”, снял с себя и передал его мне. Сегодня он на мне, а память здесь, в сердце», - отметил Казаков.

Сегодня в Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Борисом Клюевым. Его проводили в последний путь под аплодисменты собравшиеся коллеги, друзья, родственники и поклонники.

Борис Клюев умер во вторник, 1 сентября, нa 77-м году жизни. В мае 2018 года стало известно, что актер борется с онкологическим заболеванием.