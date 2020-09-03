Экипажи МАК «Махачкала» и патрульного кораблят G-122 поделили первое место в конкурсе «Кубок моря»

В Азербайджане завершился конкурс по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря - 2020», проходивший в рамках Армейских международных игр.

Команда России, которую представлял малый артиллерийский корабль «Махачкала» Каспийской флотилии, и команда Азербайджана, представленная патрульным кораблем G-122, достойно выступили на всех этапах конкурса и поделили первую ступень пьедестала.

В течение двух недель экипажи кораблей обеих стран демонстрировали свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

Малый артиллерийский корабль «Махачкала» - третий и последний корабль проекта 21 630 «Буян», разработан Зеленодольским проектно-конструкторском бюро и построен на судостроительной фирме «Алмаз» по заказу ВМФ России. Сейчас в составе Каспийской флотилии числятся три малых артиллерийских корабля такого типа: «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала».

Вооружен универсальной артиллерийской установкой А-190, двумя 30-мм шестиствольными автоматами АК-306 и кормовой 40-ствольной 122-мм системой залпового огня «Град-М». Благодаря малой осадке и высокой маневренности «Махачкала» способен решать широкий круг задач в прибрежной зоне Каспийского моря, а также на реке и в устье.