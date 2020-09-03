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«Создавали совместно»: глава центра Гамалеи рассказал о роли Минобороны РФ в разработке вакцины от COVID-19

Владимир Расходчиков
21:03 03.09.2020
Директор НИЦЭМ им. Гамалеи, где и была создана первая в мире вакцина от COVID-19, рассказал о настроениях в коллективе ученых и о роли Минобороны РФ в разработке.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ведущему программы «Код доступа» удалось взять эксклюзивное интервью с директором НИЦЭМ им. Гамалеи, академиком РАН Александром Гинцбургом. Глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии рассказал о своих чувствах и настрое в коллективе после изобретения первой в мире вакцины от коронавируса.

«Нет, я не чувствую себя спасителем человечества, я себя чувствую, как и мои сотрудники, охотниками за микробами в первую очередь. Если это привело к спасению человечества, то я возражать не буду», - заявил ученый.

Также, директор НИЦЭМ им. Гамалеи отметил роль Министерства обороны Российской Федерации в разработке вакцины от COVID-19.

«Фактически, мы этот препарат создавали совместно, в первую очередь с 48-м институтом Министерства обороны во главе с профессором Борисевичем Сергеем Владимировичем. Он соавтор абсолютно всех наших публикаций, патентов», - рассказал Александр Гинцбург.

Уже 5 сентября на территории Москвы начинается добровольная массовая вакцинация населения в рамках исследований зарегистрированной в России вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Прививание пройдет в рамках дополнительных пострегистрационных исследований эффективности и безопасности препарата.

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