«Создавали совместно»: глава центра Гамалеи рассказал о роли Минобороны РФ в разработке вакцины от COVID-19
Ведущему программы «Код доступа» удалось взять эксклюзивное интервью с директором НИЦЭМ им. Гамалеи, академиком РАН Александром Гинцбургом. Глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии рассказал о своих чувствах и настрое в коллективе после изобретения первой в мире вакцины от коронавируса.
«Нет, я не чувствую себя спасителем человечества, я себя чувствую, как и мои сотрудники, охотниками за микробами в первую очередь. Если это привело к спасению человечества, то я возражать не буду», - заявил ученый.
Также, директор НИЦЭМ им. Гамалеи отметил роль Министерства обороны Российской Федерации в разработке вакцины от COVID-19.
«Фактически, мы этот препарат создавали совместно, в первую очередь с 48-м институтом Министерства обороны во главе с профессором Борисевичем Сергеем Владимировичем. Он соавтор абсолютно всех наших публикаций, патентов», - рассказал Александр Гинцбург.
Уже 5 сентября на территории Москвы начинается добровольная массовая вакцинация населения в рамках исследований зарегистрированной в России вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Прививание пройдет в рамках дополнительных пострегистрационных исследований эффективности и безопасности препарата.