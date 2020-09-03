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В Подмосковье состоялась жеребьевка финальных заездов конкурса «Танковый биатлон»

Андрей Аркадьев
12:33 03.09.2020
Российские танкисты выступят 5 сентября на танках красного цвета.
В Подмосковье состоялась жеребьевка финальных заездов конкурса «Танковый биатлон»
© Фото: Минобороны России

Представители восьми сборных, вышедших в финал дивизионов конкурса «Танковый биатлон» разыграли цвета танков и дорожек на которых им предстоит выступить в заездах.

Делегированные танкисты жребием определили, что сборная России выступит в заключительном заезде на танке, окрашенном в красный цвет, экипажи Беларуси – в синий, а танкисты Китая – в зеленый. Еще одна команда финалистов – Азербайджана – выступит на танке желтого цвета.

Борьба за главный кубок танкового чемпионата для команд первого дивизиона состоится 5 сентября на полигоне Алабино, в день закрытия Армейских международных игр–2020.

Днем ранее, 4 сентября, состоится финальный заезд танкистов второго дивизиона. За победу в нем будут состязаться танкисты Таджикистана на танке синего цвета, Вьетнама - на желтом танке, а также Мьянмы и Лаоса – на зеленом и красном танках соответственно.

Сегодня экипажи и технический персонал команд проведут техническое обслуживание танков и пристрелку вооружения.

В 2020 году в конкурсе «Танковый биатлон» принимает участие 16 сборных из Африки, Азии и Европы. Сборные Абхазии, Южной Осетии, Катара и Конго в этом году приняли участие в конкурсе впервые.

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