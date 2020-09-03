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Российские водолазы в Севастополе установили рекорд на конкурсе АрМИ-2020 «Глубина»

Виктория Косогляденко
01:21 03.09.2020
Для того, чтобы залатать пробоину, нашим специалистам понадобилось провести под водою менее десяти минут.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Абсолютное достижение в борьбе за живучесть аварийного корабля установили российские водолазы в Севастополе. Для того, чтобы залатать пробоину, профессиональному специалисту понадобилось менее десяти минут. На новом этапе конкурса «Глубина» участники отработали комплекс из восьми элементов, который охватывает все виды подводных работ.

Участники конкурса друг друга могут и словом поддержать, и по технической части дать пояснения. На одного водолаза приходится четверо ассистентов, обеспечивающих спуски. Обязательно есть страхующие. А у африканских сборных - еще и переводчики. Хотя за неделю конкурса участники и на русском неплохо начали общаться.

Капитан сборной Гвинеи в перерывах между соревнованиями дает мастер-классы журналистам по сборке фланца. Говорит, на глубине главное - ни одной шпильки не уронить. Если деталь упадет, найти ее будет сложно.

Тем временем сборная России ставит новый рекорд. Упражнение «Оказание помощи аварийному кораблю выполнили» почти за десять с половиной минут. Это тот срок, за который водолаз в одиночку успевает разобрать завал, установить пластырь - то, чем заделывается пробоина, и перекрыть отсек.

Каждую гайку на шлеме - потуже. Костюмчик должен сидеть герметично. Тяжелый глубоководный скафандр. На то чтобы снарядить водолаза под воду - времени дается достаточно.

С подводной экипировкой в одиночку не справиться. Даже чтобы надеть и снять водолазный костюм - нужны помощники. Секундомер включается только после того, как участник надевает костюм, а команда убеждается, что нет никаких неполадок со снаряжением. Безопасность участников - важнее всего. Все неудобства компенсирует надежность: глубоководный скафандр пускай и тяжелый, но это проверенная система, которая не подведет.

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