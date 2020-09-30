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Фонд Энди Уорхола открестился от выставки знаменитого художника в Москве

07:00 30.09.2020
Фонд Энди Уорхола заявил, что не связан напрямую с выставкой художника, которая проходит в Москве с 25 сентября.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Выставка работ Энди Уорхола проходит с 25 сентября в выставочном зале Союза художников России в Новой Третьяковке. Однако в центре внимания оказались, скорее, не работы американского художника, а споры вокруг их подлинности: якобы на выставке экспонируются репродукции. В то же время организаторы выставки - НКО «Площадь искусств» в сотрудничестве с Союзом художников России - данную информацию отрицают.

Вместе с тем, они утверждают, что «Я, Энди Уорхол» была организована совместно с Союзом Художников России и в сотрудничестве с The Andy Warhol Museum и The Andy Warhol Foundation.

«Звезда» связалась с Фондом Энди Уорхола, чтобы узнать, действительно ли тот имеет прямое отношение к выставке в Москве, на что получила следующий ответ:

«Фонд Энди Уорхола не является кредитором, спонсором и никаким образом напрямую не связан с этой выставкой. Хотя разрешение на воспроизведение произведений, приписываемых Энди Уорхолу, было предоставлено нашим агентством "Общество прав художников". Давняя политика Фонда заключается в том, что он не дает заключения о работах, лишь предположительно принадлежащих Энди Уорхолу. У нас нет дальнейших комментариев», - говорится в тексте письма.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ранее споры о подлинности работ Энди Уорхола на выставке в Москве «Звезде» прокомментировал его племянник, художник-иллюстратор, Джеймс Уорхол. Он отметил, что именно сотрудничество Фонда Энди Уорхола с организаторами выставки является гарантией подлинности представленных работ, так как у Фонда очень высокие стандарты.

«Сотрудничество фонда Энди Уорхола с организаторами выставки может являться гарантией того, что все работы на этой выставке - подлинники. Они вообще-то очень щепетильно относятся ко всему, где упоминается их имя. Они бы никогда не стали сотрудничать с чем-то, что вызывало бы вопросы», - рассказал Джеймс  Уорхол.

Однако ему показалось странным, что на выставке не указаны собственники работ и их происхождение.

«Я думаю, посетители хотели бы знать, на что конкретно они сейчас смотрят», - предположил Джеймс Уорхол.

По словам племянника Энди Уорхола, обычно выставки указывают тех, из чьих коллекций взята работа, что тоже может быть доказательством ее подлинности.

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