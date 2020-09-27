Груда металла: новые кадры с места жуткого ДТП под Калининградом

Телеканал «Звезда» публикует новые кадры с места смертельного ДТП под Калининградом. В аварии погибли семь человек, десять человек доставили в медучреждения.

На видеоролике можно увидеть последствия страшного ДТП – легковой автомобиль превратился в груду металла, автобус после столкновения съехал в кювет.

Происшествие случилось днем 27 сентября на автодороге «Переславское – Янтарной» в районе поселка Кумачево. По предварительным данным, автобус выехал на встречную полосу.

Семь человек, в том числе 9-летний ребенок, погибли. Состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое.