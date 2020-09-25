«Просто убивает меня»: Ведущий «Военной приемки» подрался с воином древней Руси

В новом выпуске программы «Военная приемка» расскажут о том, как создавались военные укрепления в нашей стране более 500 лет назад. Речь идет о Большой засечной черте — линии обороны, которую начали возводить в XV веке для защиты от набегов на границе, и о том, как проходила военная подготовка и служба солдат тех лет.

После проверки защитного снаряжения и его примерки ведущий программы Алексей Егоров принял участие в спарринге, в качестве разогрева — без брони, а вместо оружия — с мешками. И только после тяжелой борьбы он вышел на ристалище в доспехах, с щитом и мечом. Позже журналист отметил, что зря поверил в свои силы.

«Выйдя на поле битвы, я понял, что это было большой ошибкой. Соперник оказался гораздо сильнее меня. Со стороны кажется, что древний русский воин просто убивает меня, хоть и защита спасает от мощных ударов», — рассказал ведущий.

По мнению Егорова, до уровня профессионалов ему далеко, он также отметил, что в драке подготовленных воинов-реконструкторов можно заметить элементы фехтования и даже карате и боев без правил.

Весь мир знает, что такое Великая китайская стена… Но немногие слышали, что подобное сооружение было и у нас, на юге России, на территории современных Тульской, Калужской и Рязанской областей - непрерывная цепь фортификационных сооружений, протяженностью больше тысячи километров, выстроенная вдоль южных границ страны. Называлась эта линия обороны - Большая засечная черта, и состояла она из рвов, валов, поваленных деревьев, подводных ловушек, волчьих ям и крепостей. Эту черту наши предки начали строить в конце XV века для защиты от набегов крымских татар и ногайцев. Чтобы показать размах этого сооружения — съемочная группа «Военной приемки» отправится в Тульскую область, где 500 лет назад был построен штаб Большой засечной черты — город Тула.