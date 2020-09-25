Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

«Просто убивает меня»: Ведущий «Военной приемки» подрался с воином древней Руси

08:32 25.09.2020
Ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров примерил на себе доспехи и вооружение воинов Древней Руси и принял участие в боевом спарринге.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В новом выпуске программы «Военная приемка» расскажут о том, как создавались военные укрепления в нашей стране более 500 лет назад. Речь идет о Большой засечной черте — линии обороны, которую начали возводить в XV веке для защиты от набегов на границе, и о том, как проходила военная подготовка и служба солдат тех лет.

После проверки защитного снаряжения и его примерки ведущий программы Алексей Егоров принял участие в спарринге, в качестве разогрева — без брони, а вместо оружия — с мешками. И только после тяжелой борьбы он вышел на ристалище в доспехах, с щитом и мечом. Позже журналист отметил, что зря поверил в свои силы.

«Выйдя на поле битвы, я понял, что это было большой ошибкой. Соперник оказался гораздо сильнее меня. Со стороны кажется, что древний русский воин просто убивает меня, хоть и защита спасает от мощных ударов», — рассказал ведущий.

По мнению Егорова, до уровня профессионалов ему далеко, он также отметил, что в драке подготовленных воинов-реконструкторов можно заметить элементы фехтования и даже карате и боев без правил.

Весь мир знает, что такое Великая китайская стена… Но немногие слышали, что подобное сооружение было и у нас, на юге России, на территории современных Тульской, Калужской и Рязанской областей - непрерывная цепь фортификационных сооружений, протяженностью больше тысячи километров, выстроенная вдоль южных границ страны. Называлась эта линия обороны - Большая засечная черта, и состояла она из рвов, валов, поваленных деревьев, подводных ловушек, волчьих ям и крепостей. Эту черту наши предки начали строить в конце XV века для защиты от набегов крымских татар и ногайцев. Чтобы показать размах этого сооружения — съемочная группа «Военной приемки» отправится в Тульскую область, где 500 лет назад был построен штаб Большой засечной черты — город Тула.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:42 В стране и мире
Собянин объявил о мерах для ограничения роста числа заболевших COVID-19 в Москве
08:07 Армия
Видео
В Дагестане морпехи Каспийской флотилии разгромили «боевиков» в рамках учений «Кавказ-2020»
07:28 В стране и мире
В Нижегородской области задержан подозреваемый в убийстве малолетней девочки
06:59 Армия
Видео
«МСТА, «Град» и «Сани»: на полигоне Ашулук пройдет тактический эпизод учений «Кавказ-2020»
04:54 В стране и мире
Видео
Глас народа: сможет ли случайно победившая на выборах под Костромой уборщица возглавить поселок
Популярное
Популярное
Земля «отфутболила» в космос подлетевший метероид: видео
Видео
В Приморье немецкая овчарка «усыновила» двух львят
Видео
Накачали азотом и взорвали: видео краш-теста космического корабля Starship
В Черном море у берегов Абхазии зафиксировано редкое природное явление
Видео
Испытано на себе: корреспондент «Звезды» исполнил роль «нарушителя» во время операции ВАИ в рамках «Кавказ-2020»
«Алина не крепостная»: Рудковская ответила на обвинения в переманивании фигуристов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.