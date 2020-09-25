На линии огня: эксклюзивные кадры ракетных залпов с максимально близкого расстояния на учениях «Кавказ-2020»

Оглушительные залпы «Искандеров», «Смерчей» и С-400 раздавались сегодня в рамках основного этапа учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр. Корреспондент «Звезды» Даниил Левин сумел подойти максимально близко к месту пусков снарядов.

Основной этап учений «Кавказ-2020» - главных военных маневров года - отличился своей масштабностью: линия фронта растянулась на несколько десятков километров. За маневрами наблюдали лично президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Всего в учениях, стартовавших 21 сентября, было задействовано 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня, десятки единиц авиации и кораблей. Участие в маневрах приняли 80 тысяч военнослужащих, из которых тысяча - иностранные войска Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.