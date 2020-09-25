«Угрожал не раз»: бабушка убитой в Нижегородской области девочки раскрыла подробности семейной жизни дочери с подозреваемым

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Нижегородской области преследовал ее мать. Дело в том, что мужчина и женщина долгое время сожительствовали и расстались несколько месяцев назад. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала бабушка убитой Татьяна Ковыряхина.

«Он ее преследовал - звонками или SMS, я не знаю. Она мне ничего не говорила. Если бы я знала, я бы не отходила ни на шаг», - сказала женщина.

Также Ковыряхина заявила, что от мужчины неоднократно поступали угрозы в адрес ее семьи.

«Что зарежет и меня, и дочь, и внучек, но я никак не предполагала, что дело дойдет до этого», - отметила она.

Женщина сообщила: о том, что бывший сожитель ее дочери уже сидел в тюрьме за убийство, она узнала только после трагедии.

«Натуральный фашист. Он сидел за убийство уже. Я не знала, если бы я знала, я бы все предприняла», - заявила бабушка.

Тело девочки было обнаружено вечером в четверг, 24 сентября, в кустах рядом с автобусной остановкой. По данным следствия, до этого задержанный по подозрению в убийстве мужчина ударил молотком по голове мать ребенка. В результате ранений женщина скончалась.