Ведущий «Военной приемки» вырубил древнерусское деревянное укрепление

В новом выпуске программы «Военная приемка» рассказывается о том, как создавались военные укрепления в нашей стране более 500 лет назад. В данном выпуске речь идет о Большой засечной черте — линии обороны, которую начали возводить в XV веке для защиты от набегов на границе.

При создании деревянных укреплений соблюдались определенные стандарты и способы вырубки, об этом рассказал научный сотрудник государственного музея-заповедника «Куликово поле» Игорь Бурцев.

«Был стандарт, когда ниже сажени (это примерно 2,5 метра) не срубали, рубили выше. И оставляли недорубленное дерево», - объяснил историк.

Ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров попробовал себя в роли лесоруба того времени. Чтобы повалить дерево на высоте 2,5 метров, пришлось построить специальную опору из других деревьев. Журналист рассказал о своих впечатлениях.

«Вот смотрите, мы рубим не самое твердое дерево, мы работаем здесь уже полчаса, а еще и не добрались до середины ствола. Это очень тяжелая работа, если учитывать, что тогда не существовало современной техники», — поделился Егоров.

Из «Засечной книги» 1638 года мы можем узнать, сколько сил и времени люди тратили в те времена на возведение таких укреплений: порядка ста человек за месяц могли сделать завал на протяжении нескольких километров, а в глубину до 400 метров.

Весь мир знает, что такое Великая китайская стена… Но немногие слышали, что подобное сооружение было и у нас, на юге России, на территории современных Тульской, Калужской и Рязанской областей - непрерывная цепь фортификационных сооружений, протяженностью больше тысячи километров, выстроенная вдоль южных границ страны. Называлась эта линия обороны - Большая засечная черта, и состояла она из рвов, валов, поваленных деревьев, подводных ловушек, волчьих ям и крепостей. Эту черту наши предки начали строить в конце XV века для защиты от набегов крымских татар и ногайцев. Чтобы показать размах этого сооружения – съемочная группа «Военной приемки» отправится в Тульскую область, где 500 лет назад был построен штаб Большой засечной черты – город Тула. Новый выпуск программы смотрите в это воскресенье, 27 сентября, на телеканале «Звезда».