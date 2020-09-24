«Неминуемо напарывается на кол»: ведущий «Военной приемки» угодил в древнюю русскую ловушку

Ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров рассказал, как была организована защита дальних рубежей нашей Родины более 500 лет назад. Эта линия обороны называлась Большой засечной чертой, в XV веке ее начали создавать для защиты от набегов крымских татар и ногайцев.

«Это настоящая, многоуровневая система обороны, включающая в себя помимо самих засек мощнейшие конструкции из бревен, глубокие рвы и «волчьи ямы», свалившись в которые противник неминуемо напарывается на кол», - рассказал журналист.

Затем Егоров продемонстрировал, насколько трудно обнаружить под ногами выкопанные «волчьи ямы», и даже сам упал в одну из таких. Ведущему повезло: эта яма была без кольев, но будь ловушка настоящей, шансов отреагировать и не упасть практически не было бы.

Весь мир знает, что такое Великая Китайская стена… Но немногие слышали, что подобное сооружение было и у нас, на юге России, на территории современных Тульской, Калужской и Рязанской областей, - непрерывная цепь фортификационных сооружений протяженностью больше тысячи километров, выстроенная вдоль южных границ страны. Называлась эта линия обороны - Большая засечная черта, и состояла она из рвов, валов, поваленных деревьев, подводных ловушек, «волчьих ям» и крепостей. Эту черту наши предки начали строить в конце XV века для защиты от набегов крымских татар и ногайцев. Чтобы показать размах этого сооружения, съемочная группа «Военной приемки» отправится в Тульскую область, где 500 лет назад был построен штаб Большой засечной черты - город Тула. Новый выпуск программы смотрите в это воскресенье, 27 сентября, на телеканале «Звезда».