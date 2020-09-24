Добровинский отреагировал на возбуждение против него второго дисциплинарного дела из-за процесса Ефремова
Добровинский представлял в громком деле о ДТП сторону потерпевших.
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В отношении адвоката Александра Добровинского возбудили второе дисциплинарное производство по представлению Главного управления Минюста по Москве. Эту информацию «Звезде» подтвердил сам юрист.
«Наверное, будет рассматриваться все вместе в начале октября. Посмотрим, как будут развиваться события. Это серьезная вещь. Связано с делом Ефремова (Михаила, актера – прим.), конечно», - сказал он.
Добровинский представлял в громком деле о ДТП, виновным в котором признали Ефремова, сторону потерпевших. Ранее адвоката актера Эльмана Пашаева на год лишили адвокатского статуса из-за ряда высказываний и в целом поведения во время процесса, которые в Минюсте сочли недопустимыми.