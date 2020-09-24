«В зале занималась регулярно»: посетитель фитнес-клуба рассказал о погибшей дочери актера Владимира Конкина

Утонувшая в бассейне фитнес-клуба дочь актера Владимира Конкина София регулярно ходила на занятия, но профессиональной спортсменкой не была. Об этом рассказал журналистам посетитель клуба по имени Виктор.

По его словам, девушка не только ходила в бассейн, но и посещала тренажерный зал, где занималась без тренера.

«В зале занимается тоже… регулярно», - сказал он.

Виктор добавил, что на профессиональную спортсменку София была не похожа - «обычный человек».

В клубе, по его словам, следят за безопасностью и ведется видеонаблюдение.

«Очень хороший клуб, очень хорошие тренеры, чисто… Медицинский кабинет есть, без масок не пускают, все строго», - отметил он.

На вопрос, посещала ли София клуб вместе с друзьями или знакомыми, Виктор ответить затруднился.

«Одну я ее точно видел, а общается она с кем-то? Общается, все общаются», - пояснил он.

София погибла в возрасте 32 лет, причиной смерти стало утопление. Она ушла в бассейн, а ночью родственникам позвонили из Боткинской больницы и сообщили, что девушка в реанимации. Спасти ее не удалось.