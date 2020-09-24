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«Казалось, он будет жить всегда»: худрук оперной труппы рассказал о характере Войнаровского

Иван Линдеманн
12:56 24.09.2020
Александр Титель также назвал артиста одним из украшений музыкального театра.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kino-teatr.ru

Художественный руководитель оперной труппы Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Александр Титель в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что пока не может оправиться от удара после смерти ведущего солиста Вячеслава Войнаровского.

«Казалось, что Слава с его задором, оптимизмом и улыбкой будет жить всегда, по крайней мере, очень долго», - отметил Титель.

Он рассказал, что Войнаровский уже несколько лет не появлялся на сцене из-за болезни. Какой именно - не уточнил.

«Ему уже трудно было стоять на ногах, мы все надеялись, что он выйдет на сцену. Мы созванивались, он интересовался, что происходит, - это создавало атмосферу, которая важна не только в театре, но и вокруг театра. Теперь в этой атмосфере существенная дыра», - сказал художественный руководитель.

Титель также назвал Войнаровского одним из украшений музыкального театра.

Артист скончался у себя дома в ночь на 24 сентября на 75-м году жизни. О причине смерти пока не сообщается.

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