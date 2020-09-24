Эксперт рассказала, в чем плюсы новых правил поверки бытовых счетчиков

Вступившие в силу новые правила поверки бытовых счетчиков сократят число мошенничеств. В этом уверена исполнительный директор НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева.

«На этом (едином. - Прим. ред.) сайте можно посмотреть, когда проходила поверка, когда срок следующей поверки», - рассказала она телеканалу «Звезда».

Также Разворотнева заявила, что единая база позволит гражданам быстро узнать данные в случае необходимости и не потерять информацию, если утеряны документы.

«Кроме того, все допущенные к эксплуатации приборы учета также заносятся в единый резерв. Это позволит снять напряжение между потребителями, собственниками приборов учета и ресурсоснабжающими организациями, потому что нередко бывают споры, когда собственники поставили в доме прибор учета на тепло, а его не вводят в эксплуатацию из-за несоответствия требованиям», - подчеркнула эксперт.

Также Разворотнева сообщила, что после прохождения поверки ничто не помешает, например, пожилым людям потребовать письменное свидетельство о том, что счетчик прошел поверку, никто не будет мешать требовать штампа в паспорте этого прибора, который подтверждает, что поверка проведена.

Отметим, что по новым правилам юридически значимым подтверждением поверки служит только электронная регистрация. Бумажные свидетельства будут выдаваться собственникам по требованию и носить сугубо информационный характер.