Микробиолог объяснил, почему нельзя изобрести препарат, способный преодолеть устойчивость бактерий к антибиотикам

В ближайшее время человечеству не удастся изобрести препараты, которые будут способны преодолеть устойчивость опасных патогенов к антибиотикам. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил микробиолог Евгений Плисов.

Ранее российские ученые рассказали, что обнаружили природный антибиотик эмирициллипсин А, который способен побороть лекарственную устойчивость грибов и бактерий.

Плисов пояснил, что устойчивость к антибиотикам – это обычный эволюционный процесс.

«Антибиотики действуют, например, на какие-нибудь белки, которые синтезируют клеточную стенку бактерии. А на бактерии того же вида, которые родились с немножко другой структурой, потому что мутации случаются… антибиотик уже действовать не будет… Антибиотикоустойчивость - это не какая-то волшебная защита, которую нужно пробить, это не оболочка бактерии, не капсула, которая ее защищает, это просто структуры у бактерии, которые в процессе эволюции изменились», - сказал собеседник.

Он добавил, что через какое-то время обязательно возникнут патогены, которые будут устойчивы к новому препарату. Поэтому, по словам Плисова, изобретения «волшебной пули» в ближайшее время ожидать не стоит.