«Каждая встреча как праздник»: Андрей Соколов поделился воспоминаниями о Михаиле Борисове

Каждая встреча с телеведущим Михаилом Борисовым была как праздник, он был человеком, от которого шел свет. Об этом в комментарии «Звезде» сказал актер и режиссер Андрей Соколов.

«Люди уходят, после некоторых остаются дыры, и ничем их не заполнишь. Миша, Михаил Борисович был частью нашей жизни больше 30 лет, наверное. Не только как режиссер, как профессионал, а просто как товарищ, как друг, на которого всегда можно было положиться. Виделись месяц назад, наверное, собирались наконец-то вместе поработать… С ним каждая встреча была как праздник, это человек, от которого шел свет», - добавил он.

Борисову стало плохо во время съемок выпуска программы «Русское лото» 19 сентября. У телеведущего диагностировали коронавирус и воспаление легких, спасти его не удалось. Церемония прощания с Борисовым прошла на Большой сцене Театрального института имени Щукина, похоронили его на Востряковском кладбище.