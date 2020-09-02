Рекордсмены в «Авиадартсе»: российские вертолетчики показали лучший результат в финале конкурса
По итогам первых четырех этапов конкурса уверенно лидирует российская команда.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В финале Международного конкурса «Авиадартс-2020» при выполнении боевых стрельб по наземным целям экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 из Новосибирской области установили рекорд соревнований по набранным баллам. За два этапа боевого применения летчики армейской авиации смогли набрать 253 балла – максимальное количество за все годы проведения конкурса «Авиадартс».
Всего экипажами были использовано более тысячи авиационных ракет и снарядов. При этот треть конкурсантов выполнили пуски ракет и стрельбу из пушек, поразив мишени прямыми попаданиями.
По итогам первых четырех этапов конкурса (воздушная разведка, техника пилотирования, навигация, поисково-спасательная работа) уверенно лидирует российская команда.