«Своим жизнеутверждением он преодолевал болезнь»: Арина Шарапова о Борисе Клюеве

Ведущая телеканала «Звезда» и программы «Десять фотографий» Арина Шарапова рассказала подробности и впечатление от одного из интервью, которое некогда брала у Бориса Клюева.

«Пришел большой, веселый и очень обаятельный человек. Разошлись поздно, все это веселье, философия и мудрость жизни переплелось и оторваться от него не было возможности. Интервью прошло на ура. А он уже был болен, а мы же об этом не знали», - отметила Шарапова.

По ее словам, актер преодолевал болезнь за счет своего жизнеутверждения и любви к своему делу. Шарапова предположила, что здоровье Клюева могли пошатнуть частые переживания из-за тяжелой актерской профессии, но он никогда этого не показывал на публике.

«Чувство юмора этого человека было огромным, я теперь понимаю, что он работал на преодолении. Это мощные люди уходят», - заключила Шарапова.

Борис Клюев умер во вторник нa 77-м году жизни. В мае 2018 года стало известно, что актер борется с онкологическим заболеванием.

Борис Клюев широко известен российскому телезрителю благодаря ролям в таких фильмaх, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и докторa Ватсона», «Михайло Ломоносов», «ТАСС уполномочен заявить...», а также в телесериале «Воронины».