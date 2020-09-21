«Как неделя в поезде»: очевидец рассказал о землетрясении под Иркутском

Сильные толчки землетрясения под Иркутском в ночь на вторник ощущались в течение трех-пяти секунд. Об этом рассказал «Звезде» один из жителей Иркутска по имени Иван.

«Было такое мелкое дребезжание, потом сильный толчок, и потом секунды три или пять сильно потрясло… Обычно легко переносится, а тут прямо укачало… как неделю в поезде, примерно было такое ощущение, меня потрясывало немножко», - рассказал он.

По его мнению, некоторые разрушения в результате землетрясения все же могут быть.

«Какие-то разрушения будут, но, скорее всего, микроскопические. В частном секторе обычно при таких толчках могут трубы упасть кирпичные, например, ну или что-то осыпаться», - добавил собеседник.

Ранее в МЧС сообщили, что в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,9. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало, проводится обследование населенных пунктов.