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Сестра телеведущего Михаила Борисова назвала возможную причину его смерти

Кирилл Васин
12:37 20.09.2020
Михаил Борисов почувствовал себя плохо на съемочной площадке во время записи передачи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: mihailborisov.ru

Сестра ведущего лотереи «Русское лото», советского и российского режиссера Михаила Борисова Нина в эксклюзивном разговоре со «Звездой» назвала возможную причину его смерти.

«Наверное, сердце. Я точно не знаю. Плохо ему стало на телевидении. Потом его на скорой увезли в больницу и не смогли спасти», - сказала Нина Борисова.

Смерть телеведущего «Звезде» ранее подтвердил ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев. Также соответствующее сообщение появилось на сайте института.

Михаил  Борисов почувствовал себя плохо на съемочной площадке во время записи передачи. Приехавшие врачи скорой помощи госпитализировали его для более тщательного обследования и оказания помощи. Позже в СМИ появилась информация о смерти ведущего.

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