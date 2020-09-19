Соседка рассказала, что мать привезла девочек в Рыбинск за месяц до убийства

В эксклюзивном разговоре с корреспондентом «Звезды» соседка семьи, в которой мужчина убил двоих сестер, Лидия Каренина, рассказала, что мать приехала с девочками из другого города менее месяца назад. Трагедия произошла в Рыбинске Ярославской области.

«С женщиной (матерью убитых девочек – прим. ред.), говорят, познакомился по переписке. Хорошая женщина, медсестрой работает. Она приезжала, посмотрела, как он тут, потом детей привезла. Еще месяца нет (с момента приезда – прим. ред.)», - рассказала соседка.

Подозреваемый в убийстве задержан 18 сентября в одном из садоводческих товариществ Рыбинска, где он прятался в высокой траве.

Тела девочек с признаками насильственной смерти были обнаружены 15 сентября матерью погибших. Правоохранители возбудили уголовное дело. В качестве главного подозреваемого фигурирует сожитель матери убитых.