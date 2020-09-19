«Очень скромная была»: одноклассница одной из погибших сестер в Рыбинске рассказала о ее поведении в школе

Одноклассница одной из убитых сестер в Рыбинске рассказала, как себя вела девочка в школе. По словам восьмиклассницы Ксении Косулиной, ее сверстница была скромной и спокойной. Впервые в новую школу сестры пошли первого сентября: мало кто знал о том, что они переехали жить сюда к отчиму.

«Она очень скромно себя вела в школе. То есть разговаривала с некоторыми девочками, но так спокойная была. Мы даже не знали, что она сюда переехала к отчиму... У нас одноклассница даже у нее дома была, говорила, хороший у нее отчим, ничего такого. Она рассказывала, как они там пиццу с ним ели», - рассказала Ксения.

Страшная трагедия произошла в Рыбинске 15 сентября. Мать обнаружила тела двух своих дочерей в квартире. В качестве подозреваемого в изнасиловании и убийстве выступает сожитель матери девочек. Мужчину задержали 18 сентября, он прятался в кустах в одном из садоводческих товариществ. Всего к участию в поисках подозреваемого ежедневно были задействованы около 200 сотрудников правоохранительных органов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.