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Популизм или хорошая идея: эксперты разошлись в оценке студенческого капитала

Кирилл Васин
15:07 18.09.2020
Автор инициативы предложил создавать на имя каждого студента при зачислении банковский счет на сумму в 500 тысяч рублей (для высших учебных заведений) и 250 тысяч рублей (для заведений среднего профессионального образования).
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Финансовый эксперт Юрий Медушенко и доцент экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Магомет Яндиев в эксклюзивном разговоре со «Звездой» оценили инициативу о введении в России студенческого капитала.

Медушенко выразил мнение, что данная мера больше является популистской, а также усомнился, что в бюджете найдутся необходимые для ее реализации немаленькие деньги.

«Данная мера - больше популизм. В рамках предложенных сумм - цифра достаточно высокая выходит, если 500 тысяч рублей на человека. У нас в этом году более миллиона человек поступили на очное отделение в вузы. Это получается, что 500 миллиардов нужно только студентам вузов, не считая техникумы и прочие профессиональные учреждения», - сказал Медушенко.

По его словам, проект может быть рассмотрен и даже принят, если цифры предлагаемой поддержки будут в разумных пределах сокращены. Принятие же такой программы, отмечает Медушенко, будет хорошей помощью студентам на начальном этапе карьеры.

Магомет Яндиев в данной инициативе видит больше плюсов, чем минусов. Он также считает необходимость выделять такие большие деньги проблемой, но достоинства предложения, по мнению эксперта, перевешивают недостатки.

«Было бы здорово, если бы капитал выдавался в конце обучения студентам, блестяще защитившим дипломные работы, чтобы на эти деньги они могли реализовать идеи, заложенные в своей работе. Было бы хорошо, если бы они почувствовали, что их труды имеют реальную ценность», - отметил Яндиев.

С инициативой о формировании студенческого капитала выступил заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов. Он предложил создавать на имя каждого студента при зачислении банковский счет на сумму в 500 тысяч рублей (для высших учебных заведений) и 250 тысяч рублей (для заведений среднего профессионального образования).

Согласно замыслу, порядок выплат капитала определит правительство. Тумусов объяснил свою инициативу желанием поддержать студентов, которые зачастую, оканчивая учебные заведения, находятся не в лучшем материальном положении.

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