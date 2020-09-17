Ученые нашли в метеорите доказательства внеземного происхождения жизни

Международная команда ученых Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) провела большую научную работу, пытаясь вновь найти ответ на вопрос, существует ли панспермия. То есть гипотеза о том, что зарождение жизни на Земле, предположительно, произошло в результате занесения ее из космического пространства.

Кажется, на этот раз специалистам удалось прийти к всеобщему мнению и доказать, что данное предположение - абсолютно справедливо. Об этом рассказал «Звезде» непосредственный участник исследований, академик РАН, доктор геолого-минералогических наук Алексей Розанов.

За основу изучения команда научных работников взяла частицы метеорита Оргей, упавшего на Землю 14 мая 1964 года на юге Франции. Его фрагменты находятся в разных музеях мира, например, Чикагском музее и музее NASA.

«Мы долго изучали несколько десятков окаменелостей, и обнаружили в них довольно много нереально хороших окаменелых амеб, водорослей и панцирных организмов. Собственно, нашей задачей было поставить точку в этом вопросе: есть ли панспермия? Оказалось, что панспермия - есть. Жизнь родилась раньше, чем родилась Земля. И это - самое главное», - говорит Алексей Розанов.

Ученый уверен, что люди и дальше будут ломать копья и биться над загадкой возникновения жизни на Земле, но так и не узнают ответа на этот вопрос.

«Это не решает проблемы возникновения жизни на нашей планете. Наука - это явление безнадежное. В том смысле, что до конца никогда выяснить ничего не удастся. И сколько человечество не будет существовать, оно до конца ничего не узнает. Потому что рождаются все новые методы исследований. И поэтому на сегодня достаточно знать уже и того, что жизнь не на Земле возникла. Ну и все», - пояснил ученый.

Результаты научного исследования будут опубликованы в альбоме, который выйдет в ноябре и будет издан на двух языках - русском и английском. Туда войдут фотографии древних окаменелых микроорганизмов, обнаруженных внутри метеорита Оргей, которые могли существовать еще в момент зарождения Солнечной системы. Тем самым гипотеза о возможности переноса живых организмов или их зародышей через космическое пространство будет обоснована наглядно.