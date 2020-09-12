Зюганов назвал «откровенной провокацией» конкурс проектов ре-использования Мавзолея

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов рассматривает как откровенную провокацию объявленный Союзом архитекторов конкурс по созданию концепции ре-использования Мавзолея Владимира Ленина. Об этом он заявил в разговоре со «Звездой».

«Это сокровище мировой культуры. Поэтому любой, кто объявлял какой-то конкурс или замахивался на реконструкцию, должен нести персональную ответственность за это и понимать, что они предлагают», - сказал он.

Зюганов напомнил, что именно от Мавзолея на борьбу с фашистами уходили войска и к нему же бросали знамена и стандарты поверженного Рейха. Кроме того, добавил собеседник, Мавзолей является сердцем Некрополя у Кремлевской стены, где похоронено более 400 человек, в том числе маршалы и генералы Красной Армии, советские политические деятели, великие ученые и первый в мире космонавт Юрий Гагарин.

«Я рассматриваю нынешнюю ситуацию как откровенную провокацию», - заявил Зюганов.

Ранее Союз архитекторов России запустил прием заявок на конкурс по ре-использованию сооружения. Организаторы предложили участникам создать концепцию превращения Мавзолея в филиал музея архитектуры имени Алексея Щусева.